Реклама
Прямой эфир
Экономика
Американский экономист предрек переход стран на расчеты в нацвалютах
Армия
Выездное заседание совета технополиса «Эра» прошло под Новороссийском
Общество
Последствия аварии на электроподстанции в Бескудниковском районе Москвы устранены
Спорт
В IIHF пообещали рассмотреть вопрос участия сборной РФ в ОИ-2026 до конца февраля
Мир
СМИ сообщили о растущем в Белом доме напряжении в президентской администрации
Общество
Власти Белгорода помогут желающим эвакуироваться на окраину области
Общество
Хуснуллин проверил ход восстановления больницы интенсивного лечения в Мариуполе
Общество
Пушилин заявил об улучшении ситуации с безопасностью в ДНР после взятия Марьинки
Мир
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую температуру для XXI века
Общество
В Московском регионе до 7 января продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
В Британии рассказали о признаках конфликта Зеленского и Залужного в 2022 году
Мир
Пожар вспыхнул неподалеку от аэропорта Нью-Джерси в США
Мир
Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии
Общество
Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube
Спорт
WADA подтвердило расследование в отношении испанского антидопингового агентства
Сюжет:

Bloomberg узнало о возможных переговорах спикера Джонсона с Байденом по Украине

Bloomberg: спикер Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине
0
Фото: Global Look Press/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон рассматривает возможность обсудить лично с президентом страны Джо Байденом помощь Украине и миграционный кризис на фоне затянувшихся переговоров в сенате по данным вопросам. Об этом 5 января сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«На данный момент Джонсон всё еще надеется, что сенат найдет приемлемое решение», — пишет агентство.

При этом глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг не поддержала идею прямых переговоров Джонсона и Байдена. В пятницу, 5 января, она заявила, что вместо этого лидеру республиканцев в палате представителей стоит активнее участвовать в переговорах в сенате.

«Нам нужно прийти к соглашению, а не начинать с нуля и вести новые переговоры», — указала она.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах. Тогда же бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что администрация американского президента полностью утратила веру в победу Украины.

Ранее, 3 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пакет помощи Киеву, о котором Вашингтон объявил 27 декабря, был последним до выделения конгрессом дополнительных средств. Он уточнил, что часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена позднее.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024