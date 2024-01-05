Bloomberg узнало о возможных переговорах спикера Джонсона с Байденом по Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон рассматривает возможность обсудить лично с президентом страны Джо Байденом помощь Украине и миграционный кризис на фоне затянувшихся переговоров в сенате по данным вопросам. Об этом 5 января сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«На данный момент Джонсон всё еще надеется, что сенат найдет приемлемое решение», — пишет агентство.

При этом глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг не поддержала идею прямых переговоров Джонсона и Байдена. В пятницу, 5 января, она заявила, что вместо этого лидеру республиканцев в палате представителей стоит активнее участвовать в переговорах в сенате.

«Нам нужно прийти к соглашению, а не начинать с нуля и вести новые переговоры», — указала она.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах. Тогда же бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что администрация американского президента полностью утратила веру в победу Украины.

Ранее, 3 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пакет помощи Киеву, о котором Вашингтон объявил 27 декабря, был последним до выделения конгрессом дополнительных средств. Он уточнил, что часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена позднее.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.