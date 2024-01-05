Крупный пожар вспыхнул неподалеку от аэропорта Нью-Джерси в США. Об этом 5 января сообщила The New York Post.

Согласно данным газеты, пожар вспыхнул на складе. Пламя быстро охватило обширный комплекс, в результате чего обрушилась часть его крыши. При этом не уточняется, какие именно материалы хранились внутри.

«Власти предупредили, что горение может продолжаться несколько дней», — добавили в публикации.

На данный момент информации о причинах возгорания и пострадавших нет.

Ранее, 2 января, пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда. Пассажиров и членов экипажа горящего судна эвакуировали, в числе которых 367 пассажиров и 12 членов экипажа.