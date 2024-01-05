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В Челябинске девушка вылила на гостей на вечеринке кастрюлю с кипятком

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Фото: РЕН ТВ
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Жительница Челябинска окатила своих друзей кипятком в ходе вечеринки после того, как они помешали ей приготовить еду. Соответствующие кадры появились в соцсетях в пятницу, 5 января.

На записи видно, как девушка берет кастрюлю с плиты и выливает содержимое на одного из своих гостей. Обескураженные ее действиями друзья сразу же начинают выкрикивать ей претензии.

Известно, что компания молодых людей перед инцидентом бросила на кухню дымовую шашку, помешав девушке приготовить еду. Это и вызвало такую бурную реакцию.

Пострадавший юноша рассказал «Известиям», что он связался с девушкой и та принесла ему извинения. Он указал, что не намерен писать заявление в полицию.

Инцидент прокомментировали также в главном управлении МВД по Челябинской области. По словам правоохранителей, на девушку был оформлен административный протокол о нарушении тишины в ночное время.

«От пострадавших жалоб не поступало. Правоохранительные органы увидели видео в социальных сетях и на данный момент устанавливают личности пострадавших», — сообщили в ведомстве.

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В октябре полицейские в Москве задержали мужчину, плеснувшего кипяток в лицо девушке-бариста. Конфликт произошел в кофейне в подземном переходе станции метро «Царицыно». Было установлено, что мужчина из хулиганских побуждений облил кипятком работницу кофейни, нанеся ей термический ожог.

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