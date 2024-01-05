Последствия аварии на электроподстанции в Бескудниковском районе Москвы устранены

Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе Москвы устранены. Об этом 5 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения», — говорится в сообщении.

Он также уточнил, что не менее 20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения жалоб от граждан.

Накануне около 06:00 произошло возгорание в Высоковольтном проезде на северо-востоке Москвы. Пожарные установили источник распространения огня, который находился на трансформаторной подстанции. Пожар удалось ликвидировать.

В результате происшествия на севере столицы десятки домов остались без электричества и отопления. В частности, без света остались многоэтажки, расположенные на улице Римского-Корсакова. Теплоснабжение домов было восстановлено вечером того же дня.