Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин заявил об улучшении ситуации с безопасностью в ДНР после взятия Марьинки
Мир
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую температуру для XXI века
Общество
В Московском регионе до 7 января продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
В Британии рассказали о признаках конфликта Зеленского и Залужного в 2022 году
Спорт
В «Зените» назвали преждевременными разговоры о трансфере Ахметова
Мир
Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии
Общество
Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube
Общество
В парках Москвы появились пункты бесплатной раздачи горячих напитков
Мир
КНДР заявила об ответном характере артиллерийских стрельб рядом с Южной Кореей
Мир
Telegraph узнала о списании военных кораблей в Британии из-за недостатка моряков
Мир
Глава МВД Ирана сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане лиц
Мир
СМИ сообщили о тяжелых потерях в украинской армии из-за контратак ВС России
Политика
Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб
Армия
Российские силы за неделю сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ
Армия
Над Черным морем средства ПВО уничтожили ракету «Нептун»

В IIHF пообещали рассмотреть вопрос участия сборной РФ в ОИ-2026 до конца февраля

Глава IIHF: вопрос участия игроков НХЛ в ОИ-2026 решится до конца февраля
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос участия сборной РФ по хоккею в Олимпийских играх 2026 года будет рассмотрен Международной федерацией хоккея (IIHF) до конца февраля. Об этом 5 января заявил глава организации Люк Тардиф.

Он указал, что сейчас впервые проходит встреча со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги и Международным олимпийским комитетом (МОК). Кроме того, Тардиф рассказал, что в середине января встретится с главой МОК Томасом Бахом.

«Думаю, мы сделаем заявление до конца февраля. И поскольку мы надеемся и на следующие Олимпийские игры, мы постараемся договориться о двух следующих Олимпиадах. У нас есть общая цель — участие [игроков НХЛ]», — приводятся его слова на сайте IIHF.

Глава организации подчеркнул, что допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования зависит от возможности организаторов турнира обеспечить необходимые меры безопасности.

«Не собираемся хлопать дверью и уходить из олимпийского движения»
Президент Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов — об отношениях с МОК и FIG, внутрироссийских соревнованиях и мотивации спортсменов в условиях бана

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024