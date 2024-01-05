В IIHF пообещали рассмотреть вопрос участия сборной РФ в ОИ-2026 до конца февраля

Вопрос участия сборной РФ по хоккею в Олимпийских играх 2026 года будет рассмотрен Международной федерацией хоккея (IIHF) до конца февраля. Об этом 5 января заявил глава организации Люк Тардиф.

Он указал, что сейчас впервые проходит встреча со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги и Международным олимпийским комитетом (МОК). Кроме того, Тардиф рассказал, что в середине января встретится с главой МОК Томасом Бахом.

«Думаю, мы сделаем заявление до конца февраля. И поскольку мы надеемся и на следующие Олимпийские игры, мы постараемся договориться о двух следующих Олимпиадах. У нас есть общая цель — участие [игроков НХЛ]», — приводятся его слова на сайте IIHF.

Глава организации подчеркнул, что допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования зависит от возможности организаторов турнира обеспечить необходимые меры безопасности.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.