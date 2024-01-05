СМИ сообщили о растущем в Белом доме напряжении в президентской администрации

В Белом доме растет напряженность между двумя главными представителями администрации — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом 5 января сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Как уточняется, несмотря на то что пресс-секретарь больше фокусируется на внутренней политике, а координатор по стратегическим коммуникациям на международных вопросах, «за сценой их отношения наполнены напряженностью».

В качестве причины противоречий источник указывает на то, что Кирби в общении с коллегами обозначил желание занять место Жан-Пьер, при этом та намерена сохранить свой пост после возможного переизбрания президента США Джо Байдена на новый срок в 2024 году.

«Кирби стал более влиятельным на публике, а за кулисами он добился близких отношений с президентом. Байден часто просит Кирби проводить для себя персональный брифинг», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, как сообщается в публикации, напряженность между представителями администрации началась еще весной 2022 года, когда с поста пресс-секретаря ушла Джен Псаки. Тогда Байден дал понять Жан-Пьер, что ей предстоит работать в команде с Кирби, чем вызвал ее разочарование.

Ранее, 28 декабря, конгрессвумен Клаудия Тенни заявила, что зарплата Жан-Пьер должна быть соответствующей ее работе — $1 в год. Она отметила, что хотела бы такой зарплаты для Жан-Пьер из-за ее непрофессионализма — она целый год уклонялась от справедливых вопросов репортеров и лгала американскому народу, при этом нарушая закон Хэтча, запрещающий государственным служащим состоять в политических партиях или организациях, находясь при исполнении обязанностей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.