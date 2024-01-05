В Подмосковье проводится проверка после перебоев в оказании услуг ЖКХ

Прокуратура Московской области проводит проверку исполнения жилищного законодательства из-за перебоев в предоставлении коммунальных услуг. Об этом 5 января сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городским и районным прокурорам Московской области было поручено провести оценку деятельности организаций по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что прокуратура контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления платы за коммунальные ресурсы.

Ранее в этот день Гидрометцентр России продлил до полудня 7 января действие «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов. Отмечается, что в ближайшее время сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

Накануне около 06:00 произошло возгорание в Высоковольтном проезде на северо-востоке Москвы. Пожарные установили источник распространения огня, который находился на трансформаторной подстанции. Пожар удалось ликвидировать.

В результате происшествия на севере столицы десятки домов остались без электричества и отопления. В частности, без света остались многоэтажки, расположенные на улице Римского-Корсакова. Теплоснабжение домов было восстановлено вечером того же дня.