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На Украине начали продавать «маску старика» для обмана военкомов

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Фото: соцсети
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На Украине маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков, которые, как обещают продавцы, помогут избежать вручения повестки. Об этом сообщило 5 января украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Сети продают «маску старика», которая должна уберечь от вручения повестки», — сказано в сообщении.

Такая маска обойдется в $350 за штуку.

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Ранее, 3 января, в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове. По данным СМИ, люди в форме являются представителями военкомата.

До этого, 2 января, СМС-сообщения с призывами к гражданам вступать в ряды Вооруженных сил Украины начали рассылать в Одессе и Одесской области. 31 декабря комендант Киевской области Руслан Олейник сказал, что в регионе могут начать вручать повестки в ВСУ на блокпостах, которые организовали с целью проведения «контрдиверсионных мер».

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Он отметил, что командование украинской армии не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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