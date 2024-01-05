В Минобороны РФ рассказали о 13 сдавшихся в плен бойцах ВСУ за неделю
За неделю в плен сдались 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 5 января в Минобороны РФ.
Восемь из них сдались на купянском направлении.
Как отмечается, речь идет о промежутке с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
Ранее, 3 января, в российском оборонном ведомстве сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 248 пленных российских военнослужащих. Как уточняется, их возвращение стало возможным благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.