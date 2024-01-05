Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы за неделю сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ
Армия
Над Черным морем средства ПВО уничтожили ракету «Нептун»
Общество
Побережье Куршского залива под Калининградом покрылось «чешуей» изо льда
Мир
Южная Корея провела учения на островах в Желтом море в ответ на обстрел КНДР
Мир
Глава минобороны Израиля предложил передать палестинцам власть в Газе после войны
Мир
В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
Общество
ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ
Общество
Дрессировщик рассказал о «мерзнущих» на улице под Челябинском верблюдах
Спорт
Шахматист Карякин назвал грязными методами недопуск россиян к юношеским ОИ-2024
Мир
В возрасте 100 лет умерла сыгравшая в «Мэри Поппинс» актриса Глинс Джонс
Общество
Экстренное предупреждение из-за подъема воды в реках объявлено в Сочи
Армия
Минобороны показало видео патрулирования Черного моря вертолетом Ка-27
Мир
Осужденный за убийство паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Общество
В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей
Мир
В Финляндии заявили о сохранении статуса транзитера ядерного топлива из РФ
Сюжет:

СМИ сообщили о тяжелых потерях в украинской армии из-за контратак ВС России

Asia Times: ВСУ понесли тяжелые потери в результате контратак ВС России
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери в результате контратак российских сил, сообщило 5 января издание Asia Times.

«В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», — сказано в статье.

Авторы считают, что из-за подобных потерь украинское руководство настаивает на мобилизации 500 тыс. граждан.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Ранее, 27 декабря, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил потери украинской армии. По его словам, они составляют около 500 тыс. человек. К такому выводу он пришел на основании того, что Киев намеревается рекрутировать в ВСУ полмиллиона человек.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб страны и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Однако сам Залужный позднее опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование украинской армии якобы не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024