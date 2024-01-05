Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери в результате контратак российских сил, сообщило 5 января издание Asia Times.

«В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», — сказано в статье.

Авторы считают, что из-за подобных потерь украинское руководство настаивает на мобилизации 500 тыс. граждан.

Ранее, 27 декабря, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил потери украинской армии. По его словам, они составляют около 500 тыс. человек. К такому выводу он пришел на основании того, что Киев намеревается рекрутировать в ВСУ полмиллиона человек.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб страны и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Однако сам Залужный позднее опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование украинской армии якобы не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.