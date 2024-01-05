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В Севастополе отменили вторую по счету за день воздушную тревогу

Развозжаев: в Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Севастополе отменили вторую по счету за день воздушную тревогу. Об этом 5 января сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

О первой воздушной тревоге Развозжаев сообщил в 11:18 по мск, после чего в 11:43 было выпущено сообщение об ее отмене. Повторно тревога прозвучала уже в 12:36 мск.

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении, опубликованном в 12:56 мск.

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Накануне Развожаев сообщил, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, один человек пострадал при падении одного из осколков ракет. Как указал Развожаев, часть осколков от воздушных целей упала в районе улиц Глухова, Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Позднее стало известно, что отраженная 4 января атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время. Развожаев отметил, что, по предварительной информации, одна из сбитых ракет упала в районе частного сектора и не взорвалась. Туда для проверки информации отправились сотрудники спецслужб.

5 января Развозжаев сообщил о том, что более 100 человек будут эвакуированы в Севастополе для ликвидации последствий ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 99 человек, 15 из которых дети, будут вывезены из села Черноречье под городом, где часть сбитой ракеты ВСУ упала в реку.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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