РЕН ТВ покажет сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Исторический блокбастер «Банда «ЗИГ ЗАГ» находится в топе просмотров на российских интернет-сервисах и готовится завоевать признание телезрителей. Сериал, снятый при участии РЕН ТВ, выйдет в эфир 28 января к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Какие исторические события легли в его основу и почему его нельзя пропустить, объяснил 5 января кинокритик Николай Никулин.

Безупречная актерская работа и интригующий сюжет — это то, благодаря чему сериал получил популярность. На онлайн-платформе KION проект уже собрал рекордные цифры просмотра.

«Проект масштабный. И поэтому у нас сцены, которые снимались на больших улицах, перекрестках, что-то нужно было додекорировать. Массовка, исторический транспорт», — поделился режиссер Виталий Воробьев.

Образ города играет важную роль. Ленинград пустеет, на улицах неспокойно, и в этот момент объявляется банда «ЗИГ ЗАГ», которая работает на защиту интересов Германии. Она подделывала карточки на хлеб в осажденном городе. В условиях, когда продукты были в ограниченных количествах, разыскать банду было первостепенной задачей.

Главную роль в сериале сыграл актер Игорь Петренко. Он сказал, что ему больше нравится играть не современные роли, а исторические.

«Я настолько себя органично ощущаю в советские времена. Мне кажется, я родился не в то время. Мне очень комфортно. Я с удовольствием играю послевоенные, военные, довоенные годы. У меня огромный пиетет к тем людям, на долю которых пришлись такие испытания», — рассказал он.

Актриса Екатерина Вилкова сыграла Зинаиду из стана бандитов. Ее героиня яркая, волевая и коварная.

«Персонаж непростой, не наивный. И жесткий. Амплуа, в котором я не так часто появляюсь. Это было интересно именно с точки зрения гадкого характера», — отметила она.

Сериал примечателен тем, что сочетает в себе и экшн-сцены, и историческую точность, и динамичное повествование. Автором идеи создания сериала является генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Ранее, 5 декабря, сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе этого онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.