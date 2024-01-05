Главный гериатр Минздрава назвала способы снижения риска падений зимой

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева 5 января рассказала «Известиям», как снизить риск падений на улице зимой.

По словам медика, существует ряд простых правил для безопасной прогулки в зимнее время. Так, перед выходом на улицу следует сделать 15–20 легких приседаний, поднимитесь на цыпочки 10–15 раз для улучшения координации.

Кроме того, нужно выбирать правильную обувь с противоскользящей подошвой.

«Выбирайте зимнюю обувь на резиновой подошве, чтобы поддерживать сцепление на скользких поверхностях. Прикрепите к подошве зимней обуви противоскользящие приспособления для большей устойчивости», — объяснила врач.

В случае передвижения с тростью к инвентарю можно прикрепить острый наконечник или шипы для более надежной фиксации на льду. Спускаясь по лестнице, нужно держитесь за поручень и ставьте обе ноги на каждую ступеньку. А вот говорить по телефону на ходу врач не рекомендует.

Если падения всё-таки избежать не удалось, медик советует не паниковать.

«Оставайтесь спокойным и постарайтесь понять, получили ли вы травму. Не спеша повернитесь и попробуйте сесть. Медленные движения предотвратят головокружение. Осмотритесь и найдите ближайшую стабильную опору. Если можете, встаньте сначала на одно колено, потом на другое. Вставайте, опираясь на более сильную ногу. Если есть возможность, сядьте на ближайшую лавочку», — сказала Ткачева, добавив, что после этих действий необходимо позвать на помощь или, если никого рядом нет, позвонить родственникам или в службу спасения «112».

В случае возникновения травмы необходимо медицинское вмешательство. А в некоторых случаях, как при переломе проксимального отдела бедра, необходима срочная операция.

Ранее, 28 октября, травматолог-ортопед Сергей Алексутов отметил, что при первом гололеде в сезоне люди соблюдают осторожность, но, привыкнув, начинают ходить быстрее и в результате получают травмы. Кроме того, как указал травматолог, при падении руки нужно согнуть, иначе будет перелом лучевой кости.

В период гололеда часто встречается перелом локтевой кости, а также перелом лодыжки, когда человек подворачивает ногу. Алексутов добавил, что избежать падений может помочь правильная обувь с устойчивой и нескользящей подошвой.