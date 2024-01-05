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В Крыму назвали условие Зеленскому для посещения полуострова

Константинов: Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Украины Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть в Крым только в наручниках и под конвоем, заявил 5 января глава крымского парламента Владимир Константинов. Таким образом он прокомментировал угрозы со стороны киевских властей.

«Новый год — новые угрозы. Помнится, прошлый год начинался с куда более грозных заявлений. Толпы высокопоставленных террористов, возглавляющих киевский режим, на весь мир заявляли о намерении пить кофе на набережной Ялты. Мы с вами можем проверить, там ли они сейчас. А вот что они сейчас пьют или нюхают, пока проверить не можем. Но уж точно до ялтинской набережной Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем», — отметил Константинов в разговоре с «РИА Новости».

Он указал на то, что возможности Зеленского сводятся к тому, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому».

По его словам, киевский режим может лишь устраивать кровавые теракты против мирных жителей.

«В идеале нам нужен такой уровень бдительности и готовности, чтобы мы могли упреждать любую украинскую гадость», — сказал глава парламента Крыма.

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Ранее, 1 января, Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. Он отметил, что Крым и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild также указывал, что страна возвратит полуостров под свой контроль в 2024 году. Глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что подобные заявления — это проявление шизофрении.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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