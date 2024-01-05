Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники

После употребления большого количества спиртного и приема жирной пищи заниматься физическими тренировками строго запрещено. Об этом в пятницу, 5 января, в беседе с RT рассказал телерадиоведущий, фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

По его словам, в период праздников большинство людей выбирают продукты, богатые животными жирами, а также употребляют алкогольные напитки.

«Алкоголь — это сильнейший токсин, который разрушает клетки печени. Но самое главное, что он имеет свойство обезвоживать, а также дает очень большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — объяснил эксперт.

Каневский также обратил внимание на инциденты, когда у пришедших в фитнес-клуб в нетрезвом состоянии людей случались инфаркты и инсульты.

Двигательную активность в новогодние праздники следует вводить, когда человек находится в оптимальном физическом и психологическом состоянии, отметил эксперт.

«Если мы говорим о людях, которые в свое время занимались систематически, то, если перерыв между последней и будущей тренировкой — меньше недели, они могут начинать с привычного режима работы. Если речь идет о людях, которые только-только готовятся к пляжному сезону, то ввод в тренировочные нагрузки идет постепенно. Это связано с тем, что необходимо осваивать технику упражнений и подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат», — рассказал он.

Специалист добавил, что важно при тренировках на улице использовать правильное термобелье и одежду в зависимости от погодных условий. Для пробежек во время занятий на морозе следует выбирать лесополосы, а не магистрали. Если же бег невозможен, то стоит заняться норвежской северной ходьбой, указал Каневский.

«Норвежская ходьба — универсальный спорт. Главное — подобрать обувь и хорошие палки с шипами... Они стоят порядка 8 тыс. рублей, обувь — около 10 тыс. рублей. Но по сравнению с абонементом в фитнес-клуб это достаточно сопоставимые цены. К тому же хорошее оборудование прослужит вам около пяти лет», — подытожил он.

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина отметила важность разумного ограничения в еде после долгих выходных. По ее словам, после новогодних праздников организм человека привыкает есть в больших количествах, вследствие чего желудок растягивается.