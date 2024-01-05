Мужчина поскользнулся и умер под колесами мусоровоза в Москве
На востоке Москвы пожилой мужчина поскользнулся и умер под колесами мусоровоза, сообщили 5 января в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на Халтуринской улице.
«Пожилой мужчина, двигаясь по дворовой территории, поскользнулся и попал под колеса грузового транспорта (мусоровоза)», — сказано в сообщении.
Он скончался от полученных травм.
Ранее, 6 декабря, в Армении семилетний ребенок поскользнулся, убегая от стаи бродячих собак, и погиб от полученных травм. Уточняется, что он ударился головой о бордюр. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.