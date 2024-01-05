Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия

Как подготовить автомобиль к длительным зимним поездкам рассказал 5 января специалист Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

«Во время зимнего путешествия водитель обязательно должен иметь в автомобиле лопату, щетку со скребком от снега и льда, салфетки для протирки окон, запас незамерзайки, антиобледенитель и антизапотеватель для стекол», — сказал он в разговоре с RT.

Эксперт обратил внимание, если до ТО автомобиля осталось меньше километров, чем планируемый пробег за время поездки, то его лучше пройти.

«Также советуем провести осмотр автомобиля, а именно осмотреть двигатель на предмет посторонних шумов и утечек, проверить свечи, патрубки, уровень масла, антифриза и незамерзайки, при необходимости отрегулировать фары, заменить лампочки, проверить подвеску, шины, тормозные колодки и диски», — указал Соколов.

Он также посоветовал планировать маршрут заранее и изучить особенности дороги.

Ранее, в конце октября, автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов назвал основные правила вождения в снег. Он порекомендовал не превышать допустимую скорость, держать максимально возможную дистанцию от других автомобилей, сократить количество перестроений и не отвлекаться на мобильные устройства.