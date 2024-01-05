Побережье Куршского залива под Калининградом покрылось «чешуей» изо льда

Побережье Куршского залива под Калининградом покрылось «драконьей чешуей» под влиянием порывистого ветра и похолодания. Снимки прогулочной зоны в пятницу, 5 января, опубликовали пользователи в соцсетях.

Погодные условия сделали побережье похожим на владения Снежной королевы. Согласно прогнозам метеорологов, в области сохранятся снегопады с дождем и небольшой ветер.

По данным «Яндекс.Погоды», сегодня в Калининграде температура варьируется от –6 до –8 градусов, идет слабый снег с дождем. В рождественскую ночь в городе ожидаются морозы до –16 градусов. С 9 января температура вернется к плюсовым значениям, облачность и небольшие осадки сохранятся.

Образование ледяных покровов может также обернуться угрозой для некоторых представителей фауны. Так, в середине декабря в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники МЧС спасли в мерзших в лед на пруду лебедей. Птицы поселились там еще летом, но с наступлением холодов по какой-то причине не улетели в более теплый регион.