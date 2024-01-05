Покинувший страну украинский уклонист Андрей рассказал об угрозах убийством, поступающих с родины. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке», — сказал мужчина в эфире от 2 января.

Он поделился, что смог покинуть страну за 36 часов. При этом раскрывать свое местоположение он не стал, поскольку боится быть найденным украинскими спецслужбами.

Ранее, 30 декабря, экс-глава украинского МВД Юрий Луценко сообщил, что положение украинской армии на фронте в настоящее время критическое. По его словам, она испытывает самый тяжелый период с начала конфликта.

До этого, 21 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении призвать к военной службе уехавших из страны граждан. Он отметил, что все мужчины от 25 до 60 лет должны получить приглашения явиться в призывные пункты.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще около 500 тыс. человек в связи с неудачами на фронте. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.