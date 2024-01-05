Врачи перечислили риски повреждения гортани из-за чихания в себя

При чихании в себя повышается давление в дыхательной системе, что может привести к таким опасным последствиям, как разрыв барабанной перепонки, перфорация трахеи и прочим осложнениям. Об этом 5 января РБК рассказали опрошенные врачи.

По словам медиков, на характер травм при чихании в себя влияют перенесенные ранее заболевания и генетические особенности человека.

Так они ответили на сообщения о мужчине, который повредил себе трахею после неудачного чихания. Случай 13 декабря описал медицинский журнал BMJ Case Reports. По данным издания, мужчина почувствовал непреодолимое желание чихнуть, находясь за рулем автомобиля, однако подавил позыв, зажав нос и закрыв рот. В результате в его трахее появились отверстия размером 2х2 мм. Как резюмировали врачи, травма произошла из-за повышения давления в дыхательных путях, в 20 раз превышавшего обычное.

Врач-терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко подтвердила, что получение травм при чихании связано с резким повышением давления.

«В 10–20 раз давление становится больше, чем при обычном чихании. Вывод — чихайте с открытым ртом, прикрываясь носовым платком или отворачиваясь», — объяснила она.

По ее словам, образование дыры в трахее при чихании, что в медицине называют спонтанной перфорации трахеи, встречается редко. В таких случаях пациенту необходима помощь хирургов: наложение швов для восстановления целостности трахеи, а после восстановление.

В свою очередь, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор» Владимир Зайцев рассказал, что при чихании в себя повышаются также внутричерепное давление и давление внутри носоглотки.

«Если у тебя полный нос соплей и ты чихаешь вовнутрь себя, то слизи куда деваться, если закрыт нос, если человек, чихая вовнутрь, прикрывает себе рот и ноздри, то, естественно, эта слизь летит в слуховые трубы, и развивается евстахиит — воспаление слуховых труб, а за ним следует тубоотит», — рассказал специалист.

Также при чихании в себя возможно кровотечение в случае, если нос подкравливает. Кроме того, есть риск вспышки артериального давления на уровне черепа, что может привести к микроинсульту.

Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов добавил, что лучше не сдерживать мощную рефлекторную реакцию, ведь организм всё равно победит.

«Если чихание подступает, а чихать никак нельзя, можно попробовать придавить пальцем кожу над верхней губой к находящейся под ней костью», — поделился советом эксперт.

Ранее, 31 декабря, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что находиться на холоде без вреда для здоровья можно не более часа. Он добавил, что со временем любая одежда начинает пропускать холод.