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Дрессировщик рассказал о «мерзнущих» на улице под Челябинском верблюдах

Дрессировщик: верблюды выдерживают холода до -40 градусов, им ничего не грозит
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Фото: скриншот
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Верблюды, которые, согласно жалобам местных жителей, замерзают на улице в Копейске Челябинской области, на самом деле живут в стойле и способны выдерживать температуры до –40 градусов. Об этом в пятницу, 5 января, рассказал «Известиям» дрессировщик и хозяин цирковых животных Максим.

По его словам, в специальных загонах под навесом, где содержатся верблюды, созданы все необходимые условия: опилки, сено, подстилки и прочие атрибуты. С верблюдами живет коза.

«На улицу мы их выводим, для того чтобы они получили витамин D, погуляли, повалялись в снегу. То, что вы, люди, думаете, что это египетские верблюды, вы глубоко заблуждаетесь, это верблюды казахстанские. Эти верблюды выдерживают температуру от 40 до –40 градусов», — пояснил Максим.

Дрессировщик добавил, что на улице в Копейске минусовая температура не опускалась ниже 20 градусов, что не является чем-то страшным для верблюдов.

В свою очередь, в Россельхознадзоре уточнили, что с животными всё в порядке.

«Ночью верблюды содержатся в передвижных вагончиках, где соблюдаются все условия содержания животных. Днем их выводят на прогулку при любой температуре», — пояснила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь ведомства по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

Она отметила, что у хозяина передвижного цирка из Крыма есть все необходимые документы и разрешения на деятельность.

Жители Копейска пожаловалась в социальных сетях на мерзнущих на улице верблюдов ранее в пятницу. Местные заметили, как животные прогуливались по заснеженной огороженной территории и постоянно переминались с ноги на ногу.

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