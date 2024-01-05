Шахматист Карякин назвал грязными методами недопуск россиян к юношеским ОИ-2024

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин 5 января в беседе с «Известиями» назвал грязными методами решение МОК о недопуске спортсменов из РФ к зимним юношеским Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Южной Корее с 19 января по 1 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о запрете спортсменам в нейтральном статусе участвовать в ОИ-2024 накануне, 4 января. Это означает, что россияне и белорусы пропустят эти соревнования.

«Когда против детей уже идут такие грязные методы, это вдвойне неприятно, вдвойне обидно. Мало того что спорт должен быть вне политики — это понятно, очевидно. Но что сделали плохого дети, подрастающие молодые спортсмены? Почему их нужно дисквалифицировать? Просто пытаются нас поссорить между собой, какой-то раздрай внутри страны сделать», — поделился мнением гроссмейстер.

Карякин считает, что России нужно создавать свои спортивные соревнования и ассоциации и сосредоточить внимание на подающих надежды молодых спортсменах.

«У нас очень большой потенциал, очень много молодых талантов — я это по шахматам вижу, — которых просто нужно поддержать, и которые нам за это скажут спасибо в дальнейшем. Поэтому всё в наших руках, нужно просто скоординироваться, собраться и делать одно дело — развивать спорт внутри страны», — заключил шахматист.

Ранее, 15 декабря, президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков также назвал санкции в отношении российского спорта грязным методом борьбы с ним. За день до этого России Владимир Путин заявил, что всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи бывшего президента МОК Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!». Путин отметил, что спорт призван объединять людей и должен быть вне политики.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.