Врач назвал отличия перелома от ушиба у ребенка

Отличить перелом от ушиба у ребенка бывает очень непросто, если есть отек, нарушение движения в суставе и сильная боль, то нужно скорее обратиться к врачу. Об этом 5 января сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

По его словам, если движение сохранено и отек небольшой, то можно приложить лед и оставить конечность в покое.

«Если видно, что у ребенка выраженный отек, нарушение движений в суставе, сильный болевой синдром, то в таких случаях конечность необходимо зафиксировать и как можно скорее обратиться к врачу в травмпункт», — рассказал «РИА Новости» Саутенко.

Как отметил врач, если движение присутствует, есть небольшой отек и боль, то можно конечность оставить в покое и в первые часы после травмы приложить лед. При этом, если есть подозрение, что это перелом, лучше обратиться к врачу.

Без рентгена отличить сильный ушиб от перелома даже высококвалифицированному специалисту проблематично.

Саутенко посоветовал для минимизации рисков детям дошкольного возраста выбирать горку без крутого спуска.

До этого, 26 декабря, врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рассказал, как сократить риски травм при катании с горки. По его словам, склоны и горки должны быть вдали от проезжей части и водоемов, без деревьев и камней. Сама горка должна быть ровной и не слишком крутой, при этом с бортиками. Также врач посоветовал не использовать ватрушки, или тюбинги.