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Врач назвал отличия перелома от ушиба у ребенка

Педиатр Саутенко: если есть отек, то нужно скорее обратиться к врачу
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Отличить перелом от ушиба у ребенка бывает очень непросто, если есть отек, нарушение движения в суставе и сильная боль, то нужно скорее обратиться к врачу. Об этом 5 января сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

По его словам, если движение сохранено и отек небольшой, то можно приложить лед и оставить конечность в покое.

«Если видно, что у ребенка выраженный отек, нарушение движений в суставе, сильный болевой синдром, то в таких случаях конечность необходимо зафиксировать и как можно скорее обратиться к врачу в травмпункт», — рассказал «РИА Новости» Саутенко.

Как отметил врач, если движение присутствует, есть небольшой отек и боль, то можно конечность оставить в покое и в первые часы после травмы приложить лед. При этом, если есть подозрение, что это перелом, лучше обратиться к врачу.

Без рентгена отличить сильный ушиб от перелома даже высококвалифицированному специалисту проблематично.

Саутенко посоветовал для минимизации рисков детям дошкольного возраста выбирать горку без крутого спуска.

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До этого, 26 декабря, врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рассказал, как сократить риски травм при катании с горки. По его словам, склоны и горки должны быть вдали от проезжей части и водоемов, без деревьев и камней. Сама горка должна быть ровной и не слишком крутой, при этом с бортиками. Также врач посоветовал не использовать ватрушки, или тюбинги.

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