Реклама
Прямой эфир
Общество
В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей
Мир
В Финляндии заявили о сохранении статуса транзитера ядерного топлива из РФ
Мир
Во Франции заявили о планах Макрона отправить премьера в отставку
Мир
Судно под флагом Либерии с индийским экипажем захвачено у побережья Сомали
Политика
Политолог спрогнозировал рост правых настроений в Европе в 2024 году
Мир
В США польские танки сочли бесполезными для армии Украины
Мир
КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи
Мир
В Норвегии рассказали о противостоянии России расширению НАТО
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Сахалине
Политика
Sky News спрогнозировал контроль Одессы российскими войсками
Общество
Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве
Мир
Пропалестинские активисты облили краской автомобиль Блинкена
Мир
В ООН после трагедии в Белгороде указали на важность всех гражданских жизней
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе многих боевиков воевать
Мир
Десантис указал на неспособность Байдена назвать конечную цель поддержки Украины

Осужденный за убийство паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

0
Фото: Global Look Press/Whitehotpix
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осужденный за убийство бегун-паралимпиец Оскар Писториус из ЮАР условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом в пятницу, 5 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пенитенциарную службу республики.

По информации журналистов, сейчас спортсмен находится дома.

В ноябре 2023 года сообщалось, что 37-летнему Писториусу удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). Отмечалось, что он должен будет соблюдать ряд условий до полного погашения судимости.

Дело паралимпийца Оскара Писториуса. Главное

Писториус был приговорен к тюремному сроку после того, как 14 февраля 2013 года застрелил дома свою подругу Риву Стенкамп. Первоначально он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийство и вышел из тюрьмы по УДО в 2015 году. В дальнейшем дело Писториуса было пересмотрено, он был обвинен в убийстве и приговорен к шести годам тюрьмы. После апелляции срок наказания был увеличен до 13 лет 5 месяцев.

Писториус родился без малоберцовых костей, в 11 месяцев ему были удалены обе стопы. Он стал паралимпийским легкоатлетом и участвовал в забегах на дистанции от 100 до 400 м. Он одержал шесть побед на Паралимпийских играх с 2004 по 2012 год, а также выиграл серебряную медаль в эстафете 4 х 400 м на чемпионате мира среди здоровых спортсменов. В 2012 году Писториус стал первым участником Олимпийских игр с двойной ампутацией ног.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024