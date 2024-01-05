Осужденный за убийство паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Осужденный за убийство бегун-паралимпиец Оскар Писториус из ЮАР условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом в пятницу, 5 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пенитенциарную службу республики.

По информации журналистов, сейчас спортсмен находится дома.

В ноябре 2023 года сообщалось, что 37-летнему Писториусу удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). Отмечалось, что он должен будет соблюдать ряд условий до полного погашения судимости.

Писториус был приговорен к тюремному сроку после того, как 14 февраля 2013 года застрелил дома свою подругу Риву Стенкамп. Первоначально он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийство и вышел из тюрьмы по УДО в 2015 году. В дальнейшем дело Писториуса было пересмотрено, он был обвинен в убийстве и приговорен к шести годам тюрьмы. После апелляции срок наказания был увеличен до 13 лет 5 месяцев.

Писториус родился без малоберцовых костей, в 11 месяцев ему были удалены обе стопы. Он стал паралимпийским легкоатлетом и участвовал в забегах на дистанции от 100 до 400 м. Он одержал шесть побед на Паралимпийских играх с 2004 по 2012 год, а также выиграл серебряную медаль в эстафете 4 х 400 м на чемпионате мира среди здоровых спортсменов. В 2012 году Писториус стал первым участником Олимпийских игр с двойной ампутацией ног.