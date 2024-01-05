Видео. В Москве восстановили теплоснабжение домов после пожара на подстанции в СВАО

Видео. В Москве восстановили теплоснабжение домов после пожара на подстанции в СВАО

2024-01-05T09:00:22+03:00

2024-01-05T09:00:22+03:00

2024-01-05T09:00:22+03:00

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