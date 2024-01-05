Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не намерены использовать танки Т-72, отправленные Польшей. Их будут применять для артиллерийской поддержки, сообщил 4 января американский журнал The Atlantic.

В материале отмечается, что данный танк бесполезен для украинской армии. Машины не используют из-за мощи российской артиллерии.

Танки так и не попали на передовую, добавили авторы статьи.

Ранее, 29 декабря, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что российские силы уничтожили большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. Речь идет о танках Leopard, Challenger, Abrams.

До этого, 22 декабря, немецкий журналист Юлиан Репке уличил ВСУ в использовании старой техники на фронте. Кроме того, он указал на то, что многие солдаты украинской армии вынуждены за свой счет оплачивать горюче-смазочные материалы для используемой военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.