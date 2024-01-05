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В Норвегии рассказали о противостоянии России расширению НАТО

Политолог Дисен: РФ займет зону от Харькова до Одессы для решения вопроса с НАТО
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Норвежский политолог Гленн Дисен 4 января сказал, что Россия видит возможность решить проблему будущего возможного вступления Украины в НАТО в освобождении территорий от Харькова до Одессы.

Как отметил политолог, Россия еще до начала спецоперации требовала от Украины нейтрального статуса. При этом на тот момент о территориальных требованиях речи не было. По мнению Дисена, в настоящее время сейчас ситуация изменилась.

«Теперь Россия, похоже, считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину», — приводит его слова издание Mysl Polska.

Также Дисен указал, что в НАТО обещали принять Украину в альянс после завершения конфликта. При этом в Москве намерены отвечать на эту экзистенциальную угрозу. В связи с этим, по словам политолога, единственным решением видится расширение зоны безопасности на территориях от Харькова до Одессы вместе с основными экономическими центрами, природными ресурсами и русскоязычным населением.

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Ранее в этот день телеканал Sky News предположил, что Россия в 2024 году может вполне успешно перейти в наступление в ходе спецоперации по защите Донбасса и добраться до Одессы, а также всего черноморского побережья.

25 декабря сербская газета «Политика» написала, что Украину по итогам конфликта ждет раздел территории. Как отметили авторы статьи, страна может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны.

Баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами 13 декабря сказал, что Соединенным Штатам Америки необходимо гарантировать России, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 19 октября заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине. При этом он подчеркнул, что исторически это русские города и они никогда не были частью Украины.

До этого, 9 октября, Макгрегор также заявил, что Россия освободит Харьков и Одессу, а Соединенные Штаты ничего не смогут с этим поделать. Он добавил, что огромные потери украинской армии свидетельствуют о разваливающейся в качестве государства Украине.

Украина 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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