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В Киеве рассказали о негласном разрешении Зеленскому создать концлагерь

Соскин: Запад разрешил Зеленскому создать концлагерь для 500 тыс. украинцев
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Элиты западных стран для сдерживания России тайно разрешили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому создать на Украине «концентрационный лагерь», чтобы ликвидировать 500 тыс. украинцев. Такое мнение 4 января высказал экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Запад больше не хочет оказывать финансовую помощь киевскому режиму, однако до сих пор проявляет интерес к сдерживанию России. Чтобы это осуществить, ему необходима живая сила в лице украинских солдат, поэтому и было принято решение мобилизовать и отправить на смерть полмиллиона молодых украинцев, но ситуация пошла не по плану, подчеркнул Соскин.

«Оказалось, что украинцы сами на убой не пойдут, и поэтому группа Зеленского решила вылавливать массу украинских мужчин, которые на это не пошли, и началось столкновение. Тогда решили сделать концлагерь. Вашингтонский, лондонский и брюссельский «обкомы» ему говорят: «Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что соблюдаются права человека», — сказал политолог.

Соскин продолжил, что гибель 500 тыс. жителей Украины является приемлемой ценой для Запада для сохранения собственного комфорта и «связывания» России на Украине.

«Таким образом, Зеленскому дали отмашку, зеленый свет на то, чтобы он мог уничтожить еще 500 тыс. мужчин с Украины», — заключил эксперт.

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4 января политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с «Известиями» сказал, что, с одной стороны, перед властями Украины стоит необходимость проведения мобилизации, а с другой стороны, Киев может столкнуться с угрозой массового общественного недовольства.

Накануне, 3 января, в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове.

В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому она будет продолжена в любом случае.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

В тот же день сообщалось, что СМС-сообщения с призывами к гражданам вступать в ряды ВСУ начали рассылать в Одессе и Одесской области.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

19 декабря Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря она также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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