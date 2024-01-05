В МИД РФ назвали число мошеннических call-центров на Украине

В настоящий момент на территории Украины находятся свыше 1 тыс. мошеннических call-центров, занимающихся вымогательством денег у простых граждан. Об этом в пятницу, 5 января, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов в беседе с «РИА Новости».

«По нашим данным, на территории Украины находится более 1 тыс. call-центров, занимающихся вымогательством денег. Мы неоднократно предупреждали западные страны, что созданная в пику России и при поддержке США «IT-армия» рано или поздно станет проблемой для рядовых европейцев. В итоге так и произошло», — поделился Люкманов.

Он также добавил, что в ноябре минувшего года в Венгрии признали, что большинство средств украли именно телефонные мошенники с Украины. По словам Люкманова, деятельность аферистов простирается далеко за пределы Европы.

29 декабря прокуратура Украины сообщила о раскрытии масштабной сети мошеннических call-центров с годовым оборотом 3 млрд гривен ($78,9 млн). Как сообщили в ведомстве, мошенники вели преступную деятельность не только на территории страны, но также в Европе и США. Следствие выяснило, что персонал call-центров составлял более 2,5 тыс. операторов.

До этого, 14 апреля, в украинском Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) была ликвидирована сеть мошеннических call-центров, работники которой обманули абонентов из Чехии более чем на $3 млн. Как оказалось, среди руководителей мошеннической сети были и сами граждане Чехии. Жертвами группировки стало более 300 человек.

Ранее, в апреле 2022 года, российские военнослужащие нашли в освобожденном Бердянске Запорожской области брошенный украинскими мошенниками call-центр, из которого обманывали россиян. В помещении были также обнаружены инструкции, пошагово объясняющие, как обманывать своих жертв.