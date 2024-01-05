В США заявили об игнорировании Вашингтоном проблем страны из-за Украины

Претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис 4 января заявил, что Вашингтон игнорирует настоящие проблемы страны в сфере национальной безопасности, но тратит много денег на Украину.

Отмечается, что на встрече с избирателями в штате Айова Десантиса спросили, должен ли Вашингтон направлять Киеву вооружения или США следует смириться с потерей Украиной ряда территорий.

«Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны — это безопасность границ и Китай», — сказал он.

Как отметил Десантис, Вашингтон «игнорирует эти угрозы для безопасности» страны и направил «ужасно много денег Украине, в том числе деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат». Он задался вопросом, какую пользу это приносит американскому населению, и призвал положить этому конец. По его мнению, Европа должна делать больше, чтобы соответствовать требованиям НАТО.

Он добавил, что действующий американский президент Джо Байден не понимает, чего в итоге хочет добиться в украинском конфликте Вашингтон. Десантис подчеркнул, что последние 25 лет после холодной войны ловушкой, в которую попали США при проведении своей внешней политики, является вовлечение в конфликты без четкого понимания, чего страна пытается достичь.

Ранее, 28 декабря, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Известиями» предположил, что США постепенно будут замораживать финансирование Киева из-за полной потери интереса к украинскому конфликту.

21 декабря американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Между тем газета The Washington Post 28 декабря сообщила, что киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение.

18 декабря член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт сказал, что США пора прекратить поддерживать конфликт на Украине, который не отвечает их интересам.

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс 11 декабря заявил, что президент Украины Владимир Зеленский возвращается в США за очередной порцией денег американских налогоплательщиков ради финансирования происходящего конфликта.

Газета Financial Times 8 декабря написала, что Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент, весьма велики. Как уточнило издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

22 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что визит Зеленского в Вашингтон преследовал только одну цель — получить финансирование. Он призвал американское руководство «проснуться» и начать отстаивать интересы Соединенных Штатов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.