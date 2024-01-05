Врач посоветовала плавно сокращать количество пищи после праздников

После новогодних праздников организм человека привыкает есть в больших количествах, вследствие чего желудок растягивается. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина 5 января в беседе с «Лентой.ру» отметила важность разумного ограничения в еде после долгих праздничных выходных.

По ее словам, разгрузочные дни дают хороший результат только при регулярном и сбалансированном питании. Если этого нет, то такие дни становятся стрессом для организма. Именно поэтому возвращение в форму после праздников необходимо начинать с мягкой диеты, а для этого достаточно добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Врач также перечислила некоторые правила, которые помогут вернуться в строй после праздников. Первое — употреблять меньшее количество пищи, по возможности плавно сокращая объем пищи, чтобы организм не испытывал стресс. Второе — убрать из рациона все новогодние блюда, в частности салаты с майонезом, жирную рыбу и мясо, торты и пирожные.

Тананакина в качестве альтернативы майонезу посоветовала другие заправки без уксуса или домашний майонез. Также и со сладким, которое можно заменить, например, печеными яблоками. Помимо этого, нужно ограничить себя в специях, соли и сахаре, подчеркнула эндокринолог.

«Важно, чтобы организм не накапливал лишнюю воду. Это может быть чревато проблемами со здоровьем», — добавила она.

Кроме того, врач указала на необходимость потребления большого количества жидкости. Она отметила, что вода именно в чистом виде будет оказывать хорошее влияние на организм, а не чай или кофе, поскольку последние только утоляют жажду, усиливая при этом мочегонный эффект, вследствие этого не пополняя водный баланс. Обильное питье поможет организму справиться с продуктами метаболизма и вывести шлаки, отметила эксперт.

«Если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, то любую диету и разгрузочные дни вам нужно согласовать со своим лечащим врачом, это минимизирует возможный вред от нее и снизит риск обострения хронических заболеваний», — заключила Тананакина.

Ранее, 4 января, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как не только не набрать вес в новогодние праздники, но и похудеть. Он объяснил, что для снижения веса нужны двигательная активность и правильный выбор пищи. По словам Гинзбурга, стоит включить в рацион больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов. Такая еда не очень калорийна, но при этом она достаточно сытная.

27 декабря врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как помочь своему желудку в новогодние праздники. Она посоветовала рассчитать закуски поштучно и небольшого объема, чтобы, после того как каждый из гостей попробовал блюдо, оно сразу закончилось. Таким образом можно будет избежать переедания и последующих проблем с пищеварением.