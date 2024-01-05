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Психолог рассказала о способах подготовиться к выходу на работу после каникул

Психолог Смолярчук объяснила, как подготовиться к выходу на работу после каникул
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Психоаналитик, клинический психолог Ирина Смолярчук 5 января рассказала, что перед выходом на работу после долгих новогодних каникул некоторые россияне испытывают стресс.

В интервью радио Sputnik она отметила, что для настроя на рабочий лад за два-три дня до завершения каникул надо восстановить свой привычный график и рацион. Смолярчук посоветовала вообще не отказываться от привычного графика, а сделать его более расслабленным, поскольку выпадение из циркадных ритмов является дополнительным стрессом. Также она рекомендовала не злоупотреблять алкогольными напитками и придерживаться правильного питания.

По ее словам, последние дни новогодних праздников стоит посвятить себе и семье или заняться активными видами спорта, чтобы подышать кислородом.

Помимо этого, Смолярчук призвала пересмотреть отношение к работе и попытаться понять, что там не нравится и почему хочется отодвинуть выход на работу. Она предложила уладить конфликты, и, в случае если не устраивает зарплата, стоит рассмотреть возможность повышения собственных компетенций и выхода на другой уровень на рынке труда. Как указала психолог, возможно, стоит заняться переквалификацией.

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Ранее, 2 января, психолог Денис Долгов рассказал, что длинные выходные, на которые приходятся новогодние праздники, стоит структурировать, чтобы без стресса перейти к трудовым обязанностям. Он посоветовал вторую половину каникул посвятить активному отдыху и посещению мероприятий, а последние пару дней выходных лучше занять несложными бытовыми делами, которые помогут настроить психику на деловой режим.

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