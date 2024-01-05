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В ООН после трагедии в Белгороде указали на важность всех гражданских жизней

В УВКПЧ ООН заявили, что все гражданские жизни имеют значение
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «без сомнения» отмечает важность и значение жизни каждого гражданского лица. Такое заявление 5 января «РИА Новости» сделала пресс-секретарь организации Равина Шамдасани.

Так она прокомментировала критику российской стороны в адрес управления после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду.

«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», — сказала она.

Шамдасани также отметила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк подал запрос на доступ для посещения России, однако в настоящее время визит еще не запланирован.

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Ранее, 30 декабря, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание главы УВКПЧ Фолькера Тюрка об ударе Украины по центру мирного города Белгорода является позором для правозащитника международного уровня. Гатилов добавил, что ждать подобных заявлений не стоит, их не будет ввиду политической ангажированности Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя.

Ранее в этот день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией.

К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность. Молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», добавили во внешнеполитическом российском ведомстве.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате атаки погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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