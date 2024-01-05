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На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды

«Страна.ua»: от поставлявшей Зеленскому одежду фабрики «М-Тас» остались руины
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Ракетные удары ВС РФ оставили руины от фабрики «М-Тас», которая производила тактическую одежду и снабжала ей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 4 января написало украинское издание «Страна.ua».

Как указал руководитель отдела маркетинга «М-Тас» Алексей Донченко, уничтожено сырье, поставленное из других стран, а также производственные мощности фабрики. По его словам, теперь компания будет ждать финансирования и новую поставку материалов.

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Ранее, 3 января, стало известно, что в Киеве в результате взрывов уничтожена фабрика военной одежды M-Tac, которую носят Зеленский, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Уточняется, M-Tac занималась производством тактического снаряжения, одежды, обуви и других аксессуаров.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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