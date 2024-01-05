Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Сахалине
Политика
Sky News спрогнозировал контроль Одессы российскими войсками
Общество
Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве
Мир
Пропалестинские активисты облили краской автомобиль Блинкена
Мир
The Telegraph назвала самолеты F-16 угрозой для ВСУ
Мир
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году
Армия
Система ПВО уничтожила 37 БПЛА ВСУ над Крымом и Краснодарским краем
Мир
В Пентагоне обозначили сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
Мир
Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО
Армия
Радиотехнические войска РФ в 2023 году обнаружили более 2 млн воздушных объектов
Мир
Число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 92
Мир
Протестующие в Германии попытались прорваться на паром с вице-канцлером
Экономика
В ООН признали рост экономики России
Армия
Российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ»
Общество
В Севастополе более 100 человек будут эвакуированы из-за уничтожения ракет
Сюжет:

ГА ООН проведет 9 января заседание из-за блокировки США поправки РФ в Совбезе

0
Фото: Global Look Press/Li Rui
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная ассамблея ООН запланировала провести пленарное заседание 9 января после того, как США заблокировали в Совете безопасности поправку России к резолюции по сектору Газа. Об этом 4 января сообщалось в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.

«Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на <…> заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года <…>, я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск. — Ред.) пленарное заседание ГА для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето», — подчеркнул он.

Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа
И сколько может продлиться наземная операция Израиля в палестинском анклаве

22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

В ходе заседания постпред РФ в ООН Василий Небензя предложил внести поправку к проекту резолюции, которая меняла формулировку «создание условий для режима прекращения огня» на «приостановку огня для обеспечения безопасного и бесперебойного доступа гуманитарной помощи». За принятие поправки проголосовали 10 стран, четыре воздержались, а США наложили вето, проголосовав против. Небензя подчеркнул, что мягкие формулировки «развяжут Израилю руки» и конфликт продолжится.

Также Небензя подчеркнул, что США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

19 декабря Небензя заявил, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня и сейчас он вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024