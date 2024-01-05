ГА ООН проведет 9 января заседание из-за блокировки США поправки РФ в Совбезе

Генеральная ассамблея ООН запланировала провести пленарное заседание 9 января после того, как США заблокировали в Совете безопасности поправку России к резолюции по сектору Газа. Об этом 4 января сообщалось в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.

«Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на <…> заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года <…>, я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск. — Ред.) пленарное заседание ГА для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето», — подчеркнул он.

22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

В ходе заседания постпред РФ в ООН Василий Небензя предложил внести поправку к проекту резолюции, которая меняла формулировку «создание условий для режима прекращения огня» на «приостановку огня для обеспечения безопасного и бесперебойного доступа гуманитарной помощи». За принятие поправки проголосовали 10 стран, четыре воздержались, а США наложили вето, проголосовав против. Небензя подчеркнул, что мягкие формулировки «развяжут Израилю руки» и конфликт продолжится.

Также Небензя подчеркнул, что США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

19 декабря Небензя заявил, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня и сейчас он вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.