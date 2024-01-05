Радиотехнические войска РФ в 2023 году обнаружили более 2 млн воздушных объектов

Боевые расчеты радиотехнических войск ВС РФ в 2023 году обнаружили и обеспечили сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Об этом 5 января сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Из них около 600 тыс. иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 20 боевых стратегических бомбардировщиков. При этом дежурные силы приводились в готовность номер один более 4 тыс. раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на вооружении радиотехнических войск состоят современные радиолокационные средства «Небо-ММ», «Подлет», «Каста-ВМ», «Наблюдатель-ФСРиКВП», «Обновление», «Ниобий-М» и комплексы средств автоматизации «Фундамент-М», выносной индикаторный пост «ВИП-117М3».

Комплексное применение этих средств позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения от малоразмерных дронов до гиперзвуковых ракет, в том числе и в космосе, указали в Минобороны.

Как подчеркнули в военном ведомстве, применение радиоэлектронной техники требует высокого уровня личной подготовки военнослужащих и слаженности подразделений с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции и в Сирии.

Ранее, 27 декабря, колумнист Джо Барнс в своей статье для газеты The Daily Telegraph написал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали наглядным примером технического преимущества российской армии над Вооруженными силами Украины (ВСУ).

22 декабря военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему.

Эксперт по безопасности, доктор политических наук и старший научный сотрудник Центра исследований безопасности (CSS) при Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе Доминик Кунертов 19 декабря заявил, что РЭБ — это область, в которой Запад не может оказать Украине никакой помощи. По его словам, Москва десятилетиями вкладывала значительные средства в эту форму ведения боевых действий, и сейчас это приносит плоды.

23 ноября о превосходстве российских систем РЭБ в зоне спецоперации также сообщал журнал The Economist. Издание указало, что они выводят из строя системы наведения беспилотников ВСУ или глушат их радиосвязь с операторами. По словам авторов, после этого дроны бесцельно парят, пока у них не сядут батареи.

Журнал Business Insider 8 октября назвал инвестирование России в развитие средств РЭБ знаком того, что Москва не собирается прекращать спецоперацию. Отмечается, что российские военные постоянно адаптируют тактику и совершенствуют систему радиоэлектронной борьбы.

26 сентября полковник армии США в отставке Джиан Джентайл указал, что высокоточные ракетные системы, подразделения РЭБ и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ.

До этого, 20 сентября, стало известно, что российские системы РЭБ регулярно заставляют самолеты ВСУ отказываться от выполнения миссий и возвращаться на базы из-за полного выключения их электроники.