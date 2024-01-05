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Депутат рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться с Польшей

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украинский лидер Владимир Зеленский обязан взять под контроль проблему с польскими протестующими на границе. Такое заявление 4 января сделал депутат Верховной рады от «Батькивщины» и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

«Призываю господина президента Зеленского взять эту ситуацию под свой личный контроль и сделать всё возможное в рамках своих полномочий для определения четкой, прагматичной и комплексной позиции Украины и украинцев», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Депутат рады также подчеркнул, что данную проблему не стоит оценивать «односторонне и упрощенно» — исключительно с украинской позиции. Он отметил, что мировое сообщество «не украиноцентрично и никогда таким не будет». Кучеренко призвал понять основы и реальные причины проблем сложившейся ситуации со стороны стратегических «партнеров-поляков и Польши».

«Мы не можем сейчас воевать на несколько фронтов», — резюмировал депутат.

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В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

В конце ноября 2023 года польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка — Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

26 декабря польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, из-за чего время ожидания для водителей грузовиков при выезде из Польши увеличилось до 30 дней и больше. Отмечалось, что в очереди на выезд из Польши на Украину через переход в Дорохуске находилось 1,5 тыс. водителей грузовиков.

Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Украинское агентство УНИАН уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Как отмечается, легковые автомобили передвигаются в обычном режиме, а грузовые будут пропускать по три единицы в час без задержек, в частности с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.

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