Актриса Нифонтова назвала Желдина невероятным мастером своего дела

Народная артистка России Лика Нифонтова 5 января в беседе с «Известиями» назвала умершего заслуженного артиста РСФСР Константина Желдина невероятным мастером своего дела и просто очень хорошим человеком.

«Я могу только какие-то потрясающие вещи о нем сказать, потому что он очень хороший человек. Он мастер невероятный, актер потрясающий. Мы часто с ним общались в жизни, когда работали вместе. Я прислушивалась к нему, он давал потрясающие советы. Очень большая утрата. Он очень внимательно относился к молодым актерам, которые были рядом. С вниманием, подсказывал что-то. Это большая утрата», — сказала она.

О смерти Желдина стало известно 4 января. Он скончался на 91-м году жизни. Желдин родился в Москве в 1933 году. В 1961 году он окончил театральный институт имени Б. Щукина. В начале 1960-х годов Желдин служил в Театре на Малой Бронной, а затем вплоть до 2000-х был актером Театра на Таганке. С 2000 года он работал в театре «Около дома Станиславского».

Широкую известность Желдину принесли роли второго плана в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» и телесериале «Ликвидация». Также ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.