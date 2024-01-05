Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизацией

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что офис украинского президента Владимира Зеленского пытается снять напряжение в обществе в условиях, когда главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не хочет брать на себя ответственность за новую мобилизацию.

Сам Дубинский подозревается в госизмене и в настоящий момент содержится в киевском СИЗО.

Он отметил, что офис Зеленского попал в «вилку», которую сам же создал публикацией законопроекта об ужесточении мобилизации. По его мнению, Киев хочет продемонстрировать США план «воевать до победного конца» и одновременно «не оказаться на вилах у тех, кто принимать участие в этом плане не готов».

«При этом сдать назад, заменив законопроект через кабмин, и глупо, и свидетельствует о стратегическом просчете, и доказывает слабость власти и невозможность (неспособность) реализовать намеченные планы. А тут еще и подлый Залужный не захотел брать на себя ответственность за 500 тыс. и другие необоснованные ужесточения мобилизационного процесса», — говорится в Telegram-канале Дубинского, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.

Как указал Дубинский, для снятия напряжения в обществе офис Зеленского выпустил оппозицию, требующую изменения норм законопроекта, на которые он якобы будет вынужден согласиться. При этом, по его словам, не стоит надеяться, что от этого станет легче простым людям. Так как перед вторым чтением «по требованию наших партнеров и ради победы» все жесткие нормы очень легко вернуть.

Между тем 4 января политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с «Известиями» сказал, что, с одной стороны, перед властями Украины стоит необходимость проведения мобилизации, а с другой стороны, Киев может столкнуться с угрозой массового общественного недовольства.

3 января в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове.

В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому она будет продолжена в любом случае.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

В тот же день сообщалось, что СМС-сообщения с призывами к гражданам вступать в ряды ВСУ начали рассылать в Одессе и Одесской области.

31 декабря комендант Киевской области Руслан Олейник в интервью агентству ТСН сказал, что в регионе могут начать вручать повестки в ВСУ на блокпостах, которые организовали с целью проведения «контрдиверсионных мер» в области.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

19 декабря Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

За день до этого The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря она также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Как 11 декабря заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.