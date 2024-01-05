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Режиссер-документалист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет

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Режиссер-документалист и сценарист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет. Об этом 4 января сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина.

«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы (Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. — Ред.)», — написала Разбежкина на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причина смерти Демидовой не уточнялась.

Елена Демидова получила высшее образование в МГТУ им. Баумана по специальности «инженер», а затем в 2006-м окончила киношколу по специальности «режиссер». Она получила известность благодаря своей работе над картинами «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон». Помимо этого, Демидова была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров России и Гильдии неигрового кино.

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