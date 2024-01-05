Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Сахалине

На Сахалине произошло ощутимое землетрясение магнитудой 3,7. Об этом 5 января сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

«Магнитуда землетрясения 3,7, глубина 16 км, эпицентр в 10 км западнее города Невельск», — приводит заявление сейсмостанции ТАСС.

Как указали сейсмологи, толчок силой до 3–4 баллов ощутили жители Невельского района.

В настоящий момент выясняются подробности сейсмособытия.

Ранее, 1 января, на фоне землетрясений в Японии на Сахалине была объявлена угроза цунами. Отмечалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу сняли.