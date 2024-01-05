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На купянском направлении ВС России уничтожили несколько РСЗО «Ольха» и Vampire

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Минобороны РФ 4 января сообщило, что российские военнослужащие уничтожили несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire на купянском направлении.

Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 117-й бригады территориальной обороны возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.

По данным военного ведомства, украинская армия потеряла до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), три автомобиля, машину РСЗО «Ольха», а также три чешские РСЗО Vampire.

Также российские военнослужащие ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области.

Кроме того, силами российских средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ранее в этот день Минобороны сообщило об уничтожении почти 6 тыс. иностранных наемников в зоне спецоперации. Помимо этого, ведомство проинформировало, что в рядах ВСУ в настоящее время находится 1,9 тыс. наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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