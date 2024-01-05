Илон Маск назвал стремление вторгнуться в Россию плохой идеей

Стремление вторгнуться в Россию в любое время года всегда было плохой затеей. Такое заявление 4 января сделал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

Так он прокомментировал мем, в котором высмеивалось вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. На изображении Наполеон заявляет своей первой жене Жозефине Богарне о том, что он хочет вторгнуться в Россию, затем она спрашивает, собирается ли он это сделать летом. Французский император в ответ молчит. В комментарии к этому мему также было отмечено, что «Наполеон был не таким уж и умным».

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал Маск, отреагировав смеющимся смайликом.

Ранее, 1 января, Илон Маск составил свой прогноз на 2024 год. Он заявил, что год станет еще безумнее, чем предыдущие.

Ранее, 30 декабря, заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором президент США Джо Байден будет объявлен в международный розыск, а новым главой государства станет приговоренный к 99 годам тюрьмы бывший американский лидер Дональд Трамп.