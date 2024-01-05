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На Западе указали на преимущества российских «Ланцетов»

NI: «Ланцеты» продемонстрировали недостаток военной стратегии Запада
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Массовое применение Россией ударных дронов «Ланцет» показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники. Об этом написал обозреватель Филип Пилкингтон в статье для журнала The National Interest.

Отмечается, что военное дело по-своему переживает процесс «товаризации», когда предмет роскоши превращается в повседневный товар

«Конфликт на Украине со всей очевидностью показал, что современные боевые действия переживают стремительную «товаризацию». Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене», — написал Пилкингтон.

Самым выдающимся примером «товаризировавшейся» технологии в ходе украинского конфликта Пилкингтон назвал российские беспилотники «Ланцет» от компании ZALA. По его словам, эти дроны простые и скорые в сборке. При этом они широко использовались для поражения танков и другой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как указал Пилкингтон, кадры, как «Ланцеты» подбивают современные танки, например, немецкие Leopard 2, «стали обычным явлением».

Также Пилкингтон обратил внимание, что при сравнении затрат получается «откровенный абсурд». Так как по чистой себестоимости Россия может произвести около 314 «Ланцетов» на каждый Leopard, с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вовсе вырастет до 683. В связи с этим обозреватель задался вопросом, сравнится ли немецкий танк по своим боевым возможностям почти с 700 беспилотниками, придя к выводу, что едва ли.

«Товаризация» поля боя на Украине ставит под сомнение военную стратегию Запада, во многом сосредоточенную на производстве дорогостоящей техники, подытожил автор статьи.

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Ранее, 28 декабря, российские десантники, используя беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет», уничтожили танк и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» украинской армии на берегу Днепра.

16 декабря Минобороны сообщило, что российские десантники «Ланцетами» вывели из строя и уничтожили технику ВСУ в Херсонской области, в частности станцию РЛС и установку М109 Paladin.

13 декабря стало известно, что «Ланцетами» были уничтожены два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки.

Минобороны 7 декабря заявило, что российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи украинских боевиков в Херсонской области.

2 декабря сообщалось, что соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ ликвидируют личный состав, плавсредства и военную технику ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» и FPV-дронами.

«Известия» 22 ноября опубликовали кадры работы ударных беспилотников «Ланцет» по готовящимся к переправе военнослужащим ВСУ.

16 ноября Минобороны России поделилось кадрами уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет» украинской гаубицы FH-70 производства Великобритании.

До этого, 9 ноября, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что особенность российского дрона «Ланцет» заключается в его повышенных маневренных и ударных возможностях, в связи с чем ВСУ очень сложно ему противостоять.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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