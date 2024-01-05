Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО. Об этом 4 января сообщили в пресс-релизе на сайте американского госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил подписание в декабре соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Швецией. Госсекретарь подтвердил решительную поддержку США ратификации вступления Швеции в НАТО без дальнейших промедлений», — говорится в публикации.

Блинкен подчеркнул, что вступление Швеции в Североатлантический альянс принесет пользу всем странам-членам этого союза.

27 декабря главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что Турция рассчитывает, что в вопросе членства Швеции в НАТО произойдет какой-то прогресс. Он отметил, что Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола, который был подписан в июне 2022 года на саммите НАТО.

В этот же день агентство Reuters сообщило, что глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что Турция ожидает от Соединенных Штатов исполнения обещания по продаже истребителей F-16 Анкаре в соответствии с правилами НАТО. Отмечалось, что соответствующий разговор был проведен после того, как парламентская комиссия Турции проголосовала за одобрение заявки Швеции на членство в НАТО.

За день до этого члены парламента Турции возобновили обсуждение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Далее, в случае одобрения комитетом, генеральная ассамблея парламента также должна одобрить заявку на ратификацию процесса.

Как отметило агентство The Associated Press, обсуждения возобновились на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 декабря, который призвал «коллег в США успешно провести вопрос поставок» стране указанных истребителей через конгресс «одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО турецким парламентом».

О том, что Турция надеется на закупку американских F-16 без каких-либо условий со стороны США, заявили в конце ноября и в турецком МИДе.

До этого, в октябре, агентство Reuters сообщало, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение F-16. При этому еще в июле президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Эрдоганом, что поставка Турции F-16 отвечает американским интересам.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.