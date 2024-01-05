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Пентагон объяснил затруднения в передаче Украине военной помощи

Пентагон заявил о помощи для Украины, которую не передать без решения конгресса
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Пентагон не сможет передавать Украине вооружения со своих складов, пока американский конгресс не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву. Об этом 4 января заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Он отметил, что в настоящее время США не планируют делать какие-либо объявления относительно передачи Украине оружия со складов Пентагона на основании распоряжений американского президента Джо Байдена.

«У нас больше нет средств на восполнение (запасов вооружений. — Ред.). <…> Поэтому мы продолжим тесно взаимодействовать с конгрессом и призывать его одобрить запрос на дополнительное финансирование», — указал Райдер в ходе брифинга.

При этом представитель Пентагона подтвердил, что военное ведомство на основании распоряжений Байдена имеет полномочия на поставки Украине вооружений из своих запасов еще примерно на $4,2 млрд. Однако он повторился, что средства на восполнение запасов израсходованы, соответственно полномочия на расходование не действуют, и требуется выделение дополнительных средств конгрессом.

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Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

29 декабря политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США выделят на поддержку Украины новый пакет помощи, который составит порядка $20 млрд.

За день до этого зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Между тем газета The Washington Post 28 декабря сообщила, что киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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