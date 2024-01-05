Синоптики спрогнозировали снег и до –18 градусов в Москве 5 января

Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до –18 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 5 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –18…–16 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –23.

В Московской области днем прогнозируют от –21 до –16 градусов, ночью похолодает до –22, местами до –27.

Ожидается восточный, северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

5 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден, теперь морозы начнут немного слабеть. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до –27,1 градуса. По его словам, таких морозов 4 января не было в столице 42 года.

3 января синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильными морозами. По их словам, сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха на 7–12 градусов, местами на 12–17 градусов ниже средних климатических значений.