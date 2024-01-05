Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат 4 января заявил, что зенитные ракеты являются дефицитным товаром.

Он отметил, что главнокомандующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев уже говорил о нехватке ракет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). По его словам, их хватит только на несколько массированных атак.

«Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские - к С-300 и «Бук-М1», так и западные», –– цитирует Игната украинское издание «Страна.ua».

Ранее в этот день испанская газета El Pais написала, что арсеналы украинской армии исчерпаны, в связи с чем ВСУ вынуждены использовать оружие, которое не всегда подходит для поражения цели.

Накануне бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Также командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф рассказал, что украинские боевики проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца. По его словам, противник зачастую работает кассетными боеприпасами.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.