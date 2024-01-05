Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов из-за мороза

Аэропорт Шереметьево предупредил 4 января о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры в столичном регионе.

«По состоянию на 23:00 мск возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в международном аэропорту Шереметьево в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в текущих условиях аэропорт работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания для обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний. Также создан оперативный круглосуточный штаб для регулирования ситуации, привлечен дополнительный персонал, выведены резервы аэродромной и специальной техники, организованы дополнительные пункты обогрева наземной техники.

Пассажиров, ожидающих багаж в зоне прилета, обеспечили водой. Помимо этого, усилен обогрев терминальных комплексов на входах и выходах в терминалы, установлены тепловые пушки.

По словам пресс-службы аэропорта, за сутки сотрудники паркинга помогли более 250 автомобилистам отогреть и запустить автомобили при выезде с парковок.

Также в Шереметьево указали, что руководители хендлингового оператора дежурят круглосуточно для взаимодействия с пассажирами и авиакомпаниями, поддержки и бесперебойного обслуживания в условиях экстремально низких температур.

При этом в аэропорту уточнили, что в случае задержек рейсов обслуживание пассажиров осуществляется согласно Федеральным авиационным правилам. При этом отмечается, что российские и зарубежные рейсы на вылет и прилет продолжают обслуживаться в полном объеме, без отмен.

Ранее, 2 января, в аэропорту Кемерово остановлены прием и отправление воздушных судов из-за снегопада. Рейсы из Москвы до Кемерово были задержаны более чем на 10 часов.