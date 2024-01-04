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В США заявили об отсутствии средств для помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP
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У американских властей нет средств, чтобы помогать Украине, однако ожидается, что союзники продолжат поддерживать ее. Об этом 4 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы, конечно, хотим, чтобы наши союзники и партнеры тоже были в состоянии сделать это (продолжать помогать Украине. — Ред.)», — сказал он в ответ на вопрос, какие варианты есть у администрации президента США Джо Байдена помочь Киеву, если конгресс не выделит дополнительные средства.

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Какие варианты есть у администрации Байдена для продолжения поддержки Киева и при чем здесь ЦРУ

Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

Как заявил 3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Тогда же бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

До этого, 27 декабря, Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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